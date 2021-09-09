Лопес узнал дату первой защиты титула абсолютного чемпиона мира
Американский боксер Теофимо Лопес проведет первую защиту титула абсолютного чемпиона свет 4 октября во бою против австралийца Джорджа Камбососа
Об этом сообщает BoxingScene .
Бой между Лопесом и Камбососом состоится 4 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden.
Поединок между американцем и австралийцем был запланирован на 19 июля, но сорвался из-за положительный тест на коронавирус в Лопеса.
Ожидалось, что встреча состоится в Австралии, однако IBF (Международная боксерская федерация) решила, что бой должен пройти в стране, где нет жестких карантинных ограничений.
В октябре 2020 украинец Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF и лишился звания чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг ).
- Напомним, 5 сентября Теофимо Лопес заявил, что отказывается проводить второй бой с Василием Ломаченко.
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