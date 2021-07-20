Лопес решил отказаться от титула IBF ради реванша с Ломаченко

Об этом заявил инсайдер Майк Коппинджер, сообщает vRINGe.com .

По его словам, бой между Лопесом и Камбососом, в котором американец должен провести обязательную защиту титула чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг), оказался на грани срыва.

"Не думаю, что бой состоится. Менеджер Лопеса Дэвид Маквотер не скрывает, что они предпочитают отказаться от пояса по версии IBF и категорически против того, чтобы отправиться на бой в Австралию и проходить там обязательный 14-дневный карантин", - сказал Коппинджер.

Он добавил, что все идет к тому, что бой Лопес - Камбосос, который перенесли с июня на неопределенный срок из-за коронавируса у американца, не состоится.

"Посмотрим, как на ситуацию отреагируют в IBF. Но на сегодня этот бой не состоится. В Top Rank вовсю говорят о реванше Лопес - Ломаченко. И мне нравится этот вариант. Уверен, второй бой будет лучше первого", - заявил Коппинджер.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF.

Напомним, 27 июня Василий Ломаченко победил в Лас-Вегасе японца Масайоши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

Ломаченко после победы над Накатани заявил, что договорился о реванше с Лопесом.

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