Лопес решил отказаться от титула IBF ради реванша с Ломаченко
Американский боксер Теофимо Лопес хочет отказаться от поединка с австралийцем Джорджем Камбососом ради реванша с украинцем Василием Ломаченко
Об этом заявил инсайдер Майк Коппинджер, сообщает vRINGe.com .
По его словам, бой между Лопесом и Камбососом, в котором американец должен провести обязательную защиту титула чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг), оказался на грани срыва.
"Не думаю, что бой состоится. Менеджер Лопеса Дэвид Маквотер не скрывает, что они предпочитают отказаться от пояса по версии IBF и категорически против того, чтобы отправиться на бой в Австралию и проходить там обязательный 14-дневный карантин", - сказал Коппинджер.
Он добавил, что все идет к тому, что бой Лопес - Камбосос, который перенесли с июня на неопределенный срок из-за коронавируса у американца, не состоится.
"Посмотрим, как на ситуацию отреагируют в IBF. Но на сегодня этот бой не состоится. В Top Rank вовсю говорят о реванше Лопес - Ломаченко. И мне нравится этот вариант. Уверен, второй бой будет лучше первого", - заявил Коппинджер.
В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF.
- Напомним, 27 июня Василий Ломаченко победил в Лас-Вегасе японца Масайоши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.
- Ломаченко после победы над Накатани заявил, что договорился о реванше с Лопесом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 31.85Продажа 32.23
- Актуальное
- Важное