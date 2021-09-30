Лопес рассказал, кто виноват в срыве боя за титулы, которые он отобрал у Ломаченко
Американский боксер Теофимо Лопес заявил, что первую защиту титулов абсолютного чемпиона мира срывает его соперник Джордж Камбосос из Австралии, который отказывается от переноса боя на 16 октября
Об этом Лопес написал в twitter.
По его словам, Камбосос отказывается драться 16 октября вместо 4 октября, потому что просто боится проиграть.
"Эта шлюха Камбосос не хочет подписывать контракт на новую дату. Сколько было разговоров, а сейчас он не хочет драться. Заставьте его кто-то. 16 октября - поставьте подпись. $ 2 млн твой самый большой гонорар, но ты, цыпленок, испугался", - написал Лопес .
Камбосос отказался выходить на ринг в случае переноса боя с 4 октября на 16 октября и направил в IBF (Международной боксерской федерации) протест с требованием наказать организатора боя - компанию Triller - за невыполнение контрактных обязательств.
Бой Лопес - Камбосос должен быть летом, но уже несколько раз откладывался. Американец последний раз выходил на ринг еще в октябре 2020 года, когда победил украинца Василия Ломаченко и отобрал у него титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг ). Также Лопес владеет поясом IBF.
Стриминговий сервис Triller заявлял о желании изменить дату боя из-за стремления избежать конкуренции с трансляцией матчей по американскому футболу, которые также пройдут 4 октября.
Сам Теофимо Лопес ранее также заявлял, что будет судиться с организаторов поединка, если он не состоится в указанные сроки.
- 28 сентября стало известно, что бой за титул абсолютного чемпиона мира между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом не состоится 4 октября .
- 29 сентября Джордж Камбосос отказался драться с американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе из-за изменения даты поединка.
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