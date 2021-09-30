Лопес рассказал, кто виноват в срыве боя за титулы, которые он отобрал у Ломаченко

Об этом Лопес написал в twitter.

По его словам, Камбосос отказывается драться 16 октября вместо 4 октября, потому что просто боится проиграть.

"Эта шлюха Камбосос не хочет подписывать контракт на новую дату. Сколько было разговоров, а сейчас он не хочет драться. Заставьте его кто-то. 16 октября - поставьте подпись. $ 2 млн твой самый большой гонорар, но ты, цыпленок, испугался", - написал Лопес .

Камбосос отказался выходить на ринг в случае переноса боя с 4 октября на 16 октября и направил в IBF (Международной боксерской федерации) протест с требованием наказать организатора боя - компанию Triller - за невыполнение контрактных обязательств.

Бой Лопес - Камбосос должен быть летом, но уже несколько раз откладывался. Американец последний раз выходил на ринг еще в октябре 2020 года, когда победил украинца Василия Ломаченко и отобрал у него титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг ). Также Лопес владеет поясом IBF.

Стриминговий сервис Triller заявлял о желании изменить дату боя из-за стремления избежать конкуренции с трансляцией матчей по американскому футболу, которые также пройдут 4 октября.

Сам Теофимо Лопес ранее также заявлял, что будет судиться с организаторов поединка, если он не состоится в указанные сроки.

28 сентября стало известно, что бой за титул абсолютного чемпиона мира между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом не состоится 4 октября .

29 сентября Джордж Камбосос отказался драться с американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе из-за изменения даты поединка.

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