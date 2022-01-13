Лопес принял важное решение после потери абсолютного чемпионства в категории Ломаченко

Об этом сообщил представитель промоутерской компании Top Rank Брюс Трамплер.

По его словам, Лопес окончательно решил перейти из легкого веса (до 61,2 кг) в первый полусредний (до 63,5 кг) и бросил вызов Барбосе.

"Давай, Арнольд. Теофимо Лопес был на днях с отцом. Через пару месяцев ему снова придется драться, но его отец сказал, что хочет, чтобы ты был следующим. Посмотрим, как обстоят дела с его здоровьем", - написал Трамплер.

Теофимо Лопес 28 ноября 2021 проиграл австралийцу Джорджу Камбососу потерял звание абсолютного чемпиона мира.

Американец завладел им в октябре 2020 благодаря победе над Василием Ломаченко. Украинец пытался получить реванш, однако Лопес отказался проводить второй поединок.