Лопес принял важное решение после потери абсолютного чемпионства в категории Ломаченко
Американский боксер Теофимо Лопес решил сменить категорию и договаривается о бое с соотечественником Арнольдом Барбосой в первом полусреднем весе
Об этом сообщил представитель промоутерской компании Top Rank Брюс Трамплер.
По его словам, Лопес окончательно решил перейти из легкого веса (до 61,2 кг) в первый полусредний (до 63,5 кг) и бросил вызов Барбосе.
"Давай, Арнольд. Теофимо Лопес был на днях с отцом. Через пару месяцев ему снова придется драться, но его отец сказал, что хочет, чтобы ты был следующим. Посмотрим, как обстоят дела с его здоровьем", - написал Трамплер.
Теофимо Лопес 28 ноября 2021 проиграл австралийцу Джорджу Камбососу потерял звание абсолютного чемпиона мира.
Американец завладел им в октябре 2020 благодаря победе над Василием Ломаченко. Украинец пытался получить реванш, однако Лопес отказался проводить второй поединок.
- Напомним, 29 декабря 2021 года промоутер Теофимо Лопеса Боб Арум заявил, что американец проиграл Джорджу Камбососу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира из- за проблем со здоровьем .
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