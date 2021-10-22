Лопес показал безжалостный удар, который получил во время челленджа от Горы из "Игры престолов"
Американский боксер Теофимо Лопес принял участие в челлендже с исландским актером и спортсменом Гафтором Бьернссоном, сыгравшим Гору в "Игре престолов"
Видео Лопес выложил в Instagram.
Во время челленджа Бьернссон испытывает на прочность пресс участников. Лопес после удара 200-килограммового исландца пошатнулся, но устоял на ногах.
Хафтор Бьернссон в 2021 году дебютировал на боксерском ринге в выставочном поединке. Он известен благодаря роли Грегора Клигана, по прозвищу "Гора", в сериале "Игра престолов".
Теофимо Лопес является абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
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