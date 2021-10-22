Лопес показал безжалостный удар, который получил во время челленджа от Горы из "Игры престолов"

Видео Лопес выложил в Instagram.

Во время челленджа Бьернссон испытывает на прочность пресс участников. Лопес после удара 200-килограммового исландца пошатнулся, но устоял на ногах.

Хафтор Бьернссон в 2021 году дебютировал на боксерском ринге в выставочном поединке. Он известен благодаря роли Грегора Клигана, по прозвищу "Гора", в сериале "Игра престолов".

Теофимо Лопес является абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

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