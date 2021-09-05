Лопес передумал давать реванш Ломаченко
Американский боксер Теофимо Лопес вновь заявил, что отказывается проводить второй бой с украинцем Василием Ломаченко
Об этом сообщает Sky Sports Boxing в twitter.
По его словам, он не намерен во второй раз встречаться с украинцем, несмотря на заявления своего отца и тренера Теофимо Лопеса-старшего, что реванш состоится.
"Победа над Ломаченко сделала меня королем легкого дивизиона. Сейчас Василий пытается драться с моими объедками, пытается вернуться и очистить свое имя. Довольно забавно, что все считают, что он снова получит бой со мной. Я смотрю только вперед, мы уже прошли этот этап", - сказал Лопес.
Он добавил, что его целью является встреча с другим абсолютным чемпионом мира - британцем Джошем Тейлором, который владеет четырьмя титулами в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
"Теперь мы смотрим в сторону больших и важных вещей вроде боя с Джошем Тейлором и другими ребятами. Реванша не будет. Если бы я проиграл, то он бы вообще никогда не дал мне такой возможности. Так почему же я должен ему ее давать? Я не буду этого делать", - заверил Лопес, победивший Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) в октябре 2020 года.
- 29 июля сообщалось, что Василий Ломаченко провести следующий поединок 11 декабря.
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