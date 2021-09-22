Лопес объявил ультиматум из-за защиты титулов, которые отобрал у Ломаченко

Об этом сообщает журналист Грег Розенштейн в twitter.

По его словам, он разговаривал с Лопесом и боксер заверил его, что не согласится перенести поединок с 4 октября на 16 октября по инициативе стримингового сервиса Triller, который является организатором боя.

"Только пообщался с Теофимо Лопесом, который сказал мне, что его титульный бой против Джорджа Камбососа не перенесут с 4 октября, как того хочет Triller." Дата не изменится. Мы твердо стоим на этом. Это просто показывает, насколько они неорганизованные ". Лопес говорит, что его команда подаст в суд, если это понадобится", - написал Розенштейн.

Изменение даты боя вызвано желанием Triller избежать конкуренции с трансляцией матча по американскому футболу между "Оклендом" и "Сан-Диего", который также состоится 4 октября. Трансляция на стриминговом сервисе платная и организаторы боя опасаются, что спортивные болельщики предпочтут просмотр футбольного матча.

Бой Лопес - Камбосос должен был состояться еще летом, но уже несколько раз откладывался.

Американец последний раз выходил на ринг еще в октябре 2020 года, когда победил украинца Василия Ломаченко и отобрал у него титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг ). Также Лопес владеет поясом IBF (Международной боксерской федерации).