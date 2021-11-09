Лопес объяснил, почему отказывается от второго боя с Ломаченко

Об этом заявил отец и тренер американского боксера Теофио Лопес-старший в интервью Behind The Gloves.

По его словам, боксер из США согласится встретиться с украинцем снова только в первом полулегком весе (до 63,5 кг), куда он намерен перейти с легкого дивизиона (до 61,2 кг).

"Ломаченко дал бы нам реванш, если бы побил нас? Конечно же, нет. Так зачем давать ему реванш, если у него нет ничего, что нам нужно? Если он захочет сразиться с нами в первом полусреднем весе и у нас там не будет интересного соперника , то мы бы согласились на это. Мой сын не будет сгонять килограммы, чтобы снова подраться с Ломаченко в легком весе", - сказал Лопес.

Он добавил, что перед поединком против его сына Ломаченко вел себя дерзко и был за это наказан.

"Ему следовало предусмотреть опцию реванша. Но ее не было, Ломаченко не внес ее в контракт. Он был уверен, что побьет нас. Ломаченко даже сказал: "Когда я побью его сына, я уйду и посмеюсь над ним в углу", имея в виду меня. Но все сложилось совсем иначе", - рассказал Лопес.

В октябре 2020 года обладатель пояса IBF (Международной боксерской федерации) Теофимо Лопес нанес поражение Василию Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации).



Теофимо Лопес 27 ноября в бою против австралийца Джорджа Камбососа будет впервые защищать звание абсолютного чемпиона мира, которое он получил в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.

Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF Ричардом Комми из Ганы.