Лопес объяснил, почему не хочет давать реванш Ломаченко

Об этом сообщает Sky Sports .



Лопес считает, что на его месте Ломаченко поступил бы так же.



"Ломаченко сражается с теми, кого я уже победил. Бьется с теми, кого я оставил позади. Интересно, что все считают, мол, у нас будет еще один поединок. Никакого реванша я не дам. Если бы я проиграл, дал бы Ломаченко мне реванш? Никогда. И я не дам. У меня другие сейчас дела. Бой с Камбососом, а потом перехожу в другой вес ", - сказал Теофимо Лопес.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) и лишился звания чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).