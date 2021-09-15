Лопес объяснил, почему не хочет давать реванш Ломаченко
Американский боксер Теофимо Лопес объяснил, почему отказывается проводить второй бой с украинцем Василием Ломаченко
Об этом сообщает Sky Sports .
Лопес считает, что на его месте Ломаченко поступил бы так же.
"Ломаченко сражается с теми, кого я уже победил. Бьется с теми, кого я оставил позади. Интересно, что все считают, мол, у нас будет еще один поединок. Никакого реванша я не дам. Если бы я проиграл, дал бы Ломаченко мне реванш? Никогда. И я не дам. У меня другие сейчас дела. Бой с Камбососом, а потом перехожу в другой вес ", - сказал Теофимо Лопес.
В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) и лишился звания чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).
- Напомним, 5 сентября Теофимо Лопес заявил, что отказывается проводить второй бой с Василием Ломаченко.
- 10 сентября украинский боксер Иван Редкач заявил, что его соотечественник Василий Ломаченко мало делает для того, чтобы получить реванш с американцем Теофимо Лопесом.
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