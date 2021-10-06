Лопес назвал условие, при котором согласится на реванш с Ломаченко

Об этом заявил отец и тренер боксера Теофимо Лопес-старший в интервью The Schmozone.

По его словам, Лопес согласится встретиться с Ломаченко во второй раз только при условии, что украинец поднимется с легкого (до 61,2 кг) в первый полусредний вес (до 63,5 кг).

"Мы не будем драться с Ломаченко, если он не поднимется в первый полусредний вес. Мы выступаем в легком весе уже семь или восемь лет", - сказал Лопес-старший.

У американца сорвался бой с австралийцем Джорджем Камбососом, который должен был состояться 4 октября. Пока неизвестно, состоится ли он вообще. Василий Ломаченко 11 декабря встретится с Ричардом Комми из Ганы.

В октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) и лишился звания чемпиона мира в легком весе.



5 октября стало известно, что промоутерская компания Top Rank может заставить Теофимо Лопеса провести второй бой против Василия Ломаченко.

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