Лопес назвал условие, при котором согласится на реванш с Ломаченко
Американский боксер Теофимо Лопес согласится провести второй бой с Василием Ломаченко, если украинец поднимется в первый полусредний вес
Об этом заявил отец и тренер боксера Теофимо Лопес-старший в интервью The Schmozone.
По его словам, Лопес согласится встретиться с Ломаченко во второй раз только при условии, что украинец поднимется с легкого (до 61,2 кг) в первый полусредний вес (до 63,5 кг).
"Мы не будем драться с Ломаченко, если он не поднимется в первый полусредний вес. Мы выступаем в легком весе уже семь или восемь лет", - сказал Лопес-старший.
У американца сорвался бой с австралийцем Джорджем Камбососом, который должен был состояться 4 октября. Пока неизвестно, состоится ли он вообще. Василий Ломаченко 11 декабря встретится с Ричардом Комми из Ганы.
В октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) и лишился звания чемпиона мира в легком весе.
-
5 октября стало известно, что промоутерская компания Top Rank может заставить Теофимо Лопеса провести второй бой против Василия Ломаченко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.27
Покупка 26.27Продажа 26.51
-
EUR
Покупка 30.3Продажа 30.7
- Актуальное
- Важное