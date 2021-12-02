Лопес нашел "настоящего" виновника поражения в бою за титул абсолютного чемпиона мира
Американский боксер Теофимо Лопес обвиняет в поражении от австралийца Джорджа Камбососа организатора боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Эдди Хирна
Об этом заявил сам британский промоутер, сообщает vRINGe.com .
По словам Хирна, отец и тренер американца Теофимо Лопес-старший обвиняет его и стриминговый сервис DAZN в поражении от Джорджа Камбососа в поединке за абсолютное чемпионство в легком весе (до 61,2 кг).
"Я ему сочувствую. Понимаю, что он просто ищет "козла отпущения". Он считает, что проиграл, потому что выступил в шоу другого, не своего промоутера. Он говорит, что это моя вина и DAZN. При том, что все признали, что он проиграл по делу", – сказал Хирн.
Он добавил, что Лопесу следует наконец-то принять поражение от Камбососа и двигаться дальше.
"Против такого человека аргументы беспомощны. Он до сих пор звонит мне, а иногда пишет. Мне нравится Теофим, мне нравится его отец. Считаю, что они очень классные. Но нельзя жить иллюзиями. Необходимо принять поражение и двигаться дальше", - посоветовал Хирн. .
28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу и потерпел первое поражение в карьере. В бою против австралийца он впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира, которое получил в октябре 2020 года в поединке против Василия Ломаченко.
Сам украинец 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.
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Напомним, 28 ноября Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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