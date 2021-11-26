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Лопес - Камбосос: обидчик Ломаченко перевесил соперника перед боем за пояса украинца

26 ноября, 2021 пятница
22:23
Спорт

Состоялась церемония взвешивания перед поединком американца Теофимо Лопеса против австралийца Джорджа Камбососа

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопесом и австралиец Джордж Камбосос прошли официальную процедуру взвешивания и провели дуэль взглядов.

Американец оказался более тяжелым, чем австралиец на 500 грамм. Вес Лопеса – 61,2 кг. Камбосос – 60,7 кг.

В ночь с 27 на 28 ноября Лопес впервые будет защищать звание абсолютного чемпиона мира, которое он получил в октябре 2020 в поединке против украинца Василия Ломаченко.

Бой состоится в Нью-Йорке. В Украине поединок будет транслировать стриминговый сервис DAZN. Начало трансляции не ранее пяти часов.

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Бокс
Теофимо Лопес
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