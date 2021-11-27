Лопес - Камбосос: где и когда смотреть сражение за пояса Ломаченко

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопесом и австралиец Джордж Камбосос прошли официальную процедуру взвешивания и провели дуэль взглядов.



Американец оказался тяжелее, чем австралиец на 500 граммов. Вес Лопеса – 61,2 кг. Камбосос – 60,7 кг.



В ночь с 27 на 28 ноября Лопес впервые будет защищать звание абсолютного чемпиона мира, которое он получил в октябре 2020 года в поединке против украинца Василия Ломаченко.



Бой состоится в Нью-Йорке. В Украине поединок будет транслировать стриминговый сервис DAZN. Начало трансляции не ранее пяти часов.



Напомним, 9 ноября Теофимо Лопес снова заявил, что не намерен встречаться в реванше с Василием Ломаченко.

26 ноября состоялась церемония взвешивания перед поединком американца Теофимо Лопеса против австралийца Джорджа Камбососа.