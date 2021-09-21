Лопес грозит сорвать защиту титулов, которые отобрал у Ломаченко

Об этом сообщает vRINGe.com .

Босс стримингового сервиса Triller, который будет транслировать бой, Райан Кавана решил еще раз изменить дату боя между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом. Поединок должен был состояться 4 октября во Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), а теперь его планируют провести 16 октября на другой арене города - Barclays Сenter. По словам Кавани, IBF (Международная боксерская федерация) уже позволила перенести поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

Изменение даты боя вызвана желанием Triller избежать конкуренции с трансляцией матча по американскому футболу между "Оклендом" и "Сан-Диего", который также состоится 4 октября. Трансляция на стриминговому сервисе платная и организаторы боя опасаются, что спортивные болельщики предпочтут просмотра футбольного матча.

Между тем, Лопес выступил категорически против переноса поединка с Камбососом, который должен был состояться еще летом, но уже несколько раз откладывался. Таким образом, проведение боя, в котором американец будет защищать титулы, которые отобрал у Василия Ломаченко, вообще оказалось под угрозой срыва.

В октябре 2020 украинец проиграл Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF и лишился звания чемпиона мира.