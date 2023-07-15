Лондону грозит вспышка кори из-за низкого уровня вакцинации, - СМИ

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным агентства, количество случаев кори в Англии уже растет: 128 случаев в первом полугодии по сравнению с 54-мя за весь 2022 год. Две трети случаев выявлены в Лондоне, что связано с более низким уровнем вакцинации.

Отмечается, что люди от 19 до 25 лет находятся в группе особого риска из-за кампаний запугивания против вакцинации против кори паротита и краснухи в начале 2000-х годов.

По данным ведомства, уровень вакцинации против указанных болезней среди детей находится на самом низком уровне за последнее десятилетие.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 85% пятилетних детей в Англии имеют обе дозы прививки, что ниже 95%, необходимых для предотвращения вспышек.

"Корь очень легко распространяется, но ее можно предотвратить. Из-за давнего неоптимального использования вакцин сейчас существует вполне реальный риск возникновения крупных вспышек в Лондоне", – сказала консультант-эпидемиолог UKHSA Ванесса Салиба.