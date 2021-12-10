Лондонский суд разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Ассанжа в США
Верховный суд Лондона в пятницу, 10 декабря, разрешил экстрадировать основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. Вашингтон обвиняет его в шпионаже
Об этом сообщает The Guardian и Sky News .
Издания отмечают, что решение Верховного суда Лондона отменяет вынесенное ранее в этом году, которым экстрадиция Ассанжа запрещалась из-за проблем с психическим здоровьем и рисков самоубийства в американской тюрьме.
Адвокаты Ассанжа оставляют возможности обжаловать решение об экстрадиции.
По всем обвинениям Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.
Справка: Джулиан Ассандж основал WikiLeaks в 2006 году. Интернет-активист стал известен после публикации на WikiLeaks сверхсекретных данных о шпионских скандалах, коррупции в высших кругах власти, военных преступлениях и дипломатических тайнах, его обвиняют в крупнейшем в истории США истоке секретной информации.
В частности, в 2010 году Ассандж опубликовал видео, где самолеты США в Багдаде убивают мирных жителей. Тогда среди погибших оказались и журналисты Reuters. Кроме этого, на WikiLeaks обнародовали рассекреченные документы Госдепа США и Пентагона, разоблачившие деятельность США на Ближнем Востоке.
В 2016 году WIkiLeaks опубликовал электронные письма Хиллари Клинтон, из которых стало известно, что она пользовалась личной почтой для обсуждения государственных дел, пока находилась в должности госсекретаря США. Некоторые критики Асанжа заявляют, что из-за этого на выборах президента Америки в 2016 году одержал победу Дональд Трамп.
- Напомним, что 11 апреля 2019 года британские полицейские арестовали в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
- Скотленд-Ярд объяснил, что Ассанж был арестован в Лондоне по запросу США.
- Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж был лишен убежища из- за нарушений международных конвенций и агрессивного поведения.
- 11 июня 2019 года власти США направили в Великобританию официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
- 14 июня 2019 года суд об экстрадиции Ассанжа перенесли .
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