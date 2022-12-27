Об этом сообщил известный футбольный эксперт Фабрицио Романо.

40 из них "Шахтер" должен получить "чистыми" и еще 20 в виде бонусов. "Дончане" считают, что украинец стоит "намного больше".

Клуб еще предстоит обсудить соглашение с агентом игрока.

Относительно личного контракта никаких вопросов нет – Мудрик хочет в "Арсенал".

Ранее сообщалось, что также "Ньюкасл" заинтересован в игроке, но Михаил хочет только к "гунерам".

Напомним, именно Мудрик стал лучшим футболистом Украины в 2022 году по версии издания "Украинский футбол".

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин убежден, что клубу удастся продать своего лидера Михаила Мудрика за 100 млн евро

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