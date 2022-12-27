Лондонский "Арсенал" объявил, сколько готов заплатить за Мудрика. "Шахтер" хочет больше
"Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" по Михаилу Мудрику – лондонцы готовы заплатить за полузащитника 60 миллионов евро
Об этом сообщил известный футбольный эксперт Фабрицио Романо.
40 из них "Шахтер" должен получить "чистыми" и еще 20 в виде бонусов. "Дончане" считают, что украинец стоит "намного больше".
Клуб еще предстоит обсудить соглашение с агентом игрока.
Относительно личного контракта никаких вопросов нет – Мудрик хочет в "Арсенал".
Ранее сообщалось, что также "Ньюкасл" заинтересован в игроке, но Михаил хочет только к "гунерам".
- Напомним, именно Мудрик стал лучшим футболистом Украины в 2022 году по версии издания "Украинский футбол".
- Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин убежден, что клубу удастся продать своего лидера Михаила Мудрика за 100 млн евро
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