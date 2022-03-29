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Лондонские таксисты объединились, чтобы помочь украинским беженцам

29 мартa, 2022 вторник
13:06
беженцы из Украины

Растроганный кадрами, на которых отец со слезами прощается со своей семьей, лондонский таксист Мэтт Вестфолл чувствовал себя обязанным что-то сделать, чтобы помочь бегущим от войны в Украине

Об этом пишет Reuters.

"Однажды вечером я смотрел телевизор и видел мужчину 30 лет с его женой и ребенком, и все трое плакали. Это действительно привлекло мое внимание... Меня это очень расстроило. Я подумал, что я могу с этим сделать?",- сказал Мэтт Вестфолл.

Мужчина связался с одним из своих друзей и они собрали группу водителей лондонских такси "black cab" с целью доставить уехавших из Украины украинцев туда, куда им нужно. Они также собрали около 10 000 фунтов стерлингов в помощь. Пожертвования поступали от разных организаций такси и службы общественного финансирования GoFundMe.

На прошлой неделе группа из шести лондонских черных такси, еще один автомобиль и микроавтобус отправилась в 11-часовое путешествие в Польшу. По данным издания, колонна вызвала поздравления и восхищение, когда ехала по Европе.

В Польшу они также привезли помощь, которая включала средства гигиены, детское питание и подгузники, а на обратном пути подвозили тех, кто хотел добраться к друзьям и семьи.

Вестфолл вспоминает, что когда он добрался до центра для беженцев, наполненного женщинами и детьми, бежавшими от боевых действий, его эмоции внушали воспоминания об истории его собственной семьи, как это было во время германской бомбардировки Великобритании во Второй мировой войне.

Он рассказал, как среди пассажиров группы была женщина с шестилетней девочкой, которые не ели во время их 15-часового маршрута из Украины в Польшу.

"Она была очень озабочена здоровьем и самочувствием своей дочери", – сказал он. Тогда один из его друзей опустился на колени рядом с ребенком и сказал МакДональдз. "Глаза маленькой девочки просто загорелись и это было просто удивительное ощущение, что эта маленькая девочка вдруг очнулась", - сказал Вестфолл.

Другая женщина лет 30 с тремя детьми стремительно рыдала, она ехала из Киева, где ее жилой дом разбомбили, когда муж воевал на передовой. У нее не было ничего, кроме двух крошечных рюкзаков и полиэтиленового пакета.

"Она плакала. Это все, что у нее было в этом мире", - сказал Вестфолл. Это для меня было одним из самых болезненных зрелищ, которые я когда-либо видел. Я буду вечно благодарен водителям, едущим со мной. Мы преодолели 2700 миль за чуть больше чем за три дня. Мы спасли 28 человек".

  • Напомним, ЕС разработал план помощи украинским беженцам.

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