Лондонские фирмы обнаружили зарубежные активы сотни чиновников России, на которые можно наложить следующие санкции – Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

"Этот шаг является частью международных попыток ударить Россию по экономическим мерам, поскольку Москва продолжает военное наступление на Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что активно российские активы стали искать после полномасштабного вторжения России в Украину. Украинское посольство в Великобритании связалось с одной из фирм с просьбой помочь искать незаконные российские активы. Впоследствии посольство приступило к сотрудничеству еще с несколькими компаниями.

Одна из лондонских фирм собрала информацию о не менее 100 россиянах, против которых можно ввести санкции. Имена высокопоставленных политических и военных деятелей передали посольству Украины, чтобы Киев мог призвать иностранные правительства к новым санкциям.

Эксперты нацелились на высокопоставленных, но не слишком публичных, чиновников, российских военных и членов их семей. У них есть активы на миллионы фунтов в Лондоне или юге Франции. В частности, юристы проверяют данные об их детях, которые учатся в зарубежных частных школах.

При поиске активов юристы использовали, например, данные, которые вытекали, в частности "Панамские документы". Информацию проверяют из нескольких источников, чтобы проверить, была ли получена собственность законным путем.

И в лондонских компаниях, и в украинском посольстве отказались называть имена должностных лиц, поскольку это может подорвать действие возможных санкций.

Напомним, Евросоюз создал специальную группу для расследования дел попавших под санкции россиян и белорусов.

Попавшие под санкции российские олигархи сейчас пытаются избавиться от них через суды. Так Алишер Усманов и его две сестры ожидают промежуточного решения Суда ЕС, в котором надеются получить приостановление ограничений до окончательного решения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb