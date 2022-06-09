Лондонские фирмы обнаружили зарубежные активы сотни чиновников России, на которые можно наложить следующие санкции – Bloomberg
Фирмы в Лондоне, специализирующиеся на поиске активов, обнаружили сотни высокопоставленных россиян с активами за рубежом, в отношении которых можно ввести следующие западные санкции
Об этом сообщает Bloomberg.
"Этот шаг является частью международных попыток ударить Россию по экономическим мерам, поскольку Москва продолжает военное наступление на Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что активно российские активы стали искать после полномасштабного вторжения России в Украину. Украинское посольство в Великобритании связалось с одной из фирм с просьбой помочь искать незаконные российские активы. Впоследствии посольство приступило к сотрудничеству еще с несколькими компаниями.
Одна из лондонских фирм собрала информацию о не менее 100 россиянах, против которых можно ввести санкции. Имена высокопоставленных политических и военных деятелей передали посольству Украины, чтобы Киев мог призвать иностранные правительства к новым санкциям.
Эксперты нацелились на высокопоставленных, но не слишком публичных, чиновников, российских военных и членов их семей. У них есть активы на миллионы фунтов в Лондоне или юге Франции. В частности, юристы проверяют данные об их детях, которые учатся в зарубежных частных школах.
При поиске активов юристы использовали, например, данные, которые вытекали, в частности "Панамские документы". Информацию проверяют из нескольких источников, чтобы проверить, была ли получена собственность законным путем.
И в лондонских компаниях, и в украинском посольстве отказались называть имена должностных лиц, поскольку это может подорвать действие возможных санкций.
- Напомним, Евросоюз создал специальную группу для расследования дел попавших под санкции россиян и белорусов.
- Попавшие под санкции российские олигархи сейчас пытаются избавиться от них через суды. Так Алишер Усманов и его две сестры ожидают промежуточного решения Суда ЕС, в котором надеются получить приостановление ограничений до окончательного решения.
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