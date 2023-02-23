Об этом говорится в материале The New York Times.

По данным газеты, секретная оперативная группа, созданная британским министерством обороны, занималась получением боеприпасов советского образца. С течением войны в Украине эта задача становилась все более сложной, поскольку у крупных поставщиков заканчивались запасы.

В июне 2022 года Великобритания заключила соглашение о покупке 40 тысяч артиллерийских снарядов и ракет, изготовленных на государственных заводах Пакистана. Согласно условиям соглашения, Британия должна была заплатить посреднику из Румынии – компании Romtehnica – за покупку пакистанского оружия.

В официальных документах соглашения отмечалось, что оружие будет передано из Пакистана в Великобританию, а об Украине там речь не шла. Но, как сообщили NYT в Romtehnica, сделка сорвалась после того, как пакистанский поставщик не смог доставить боеприпасы.

Как говорится в материале издания, после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина и ее союзники начали скупать оружие советского образца "везде, где только могли". Среди прочего, государственные украинские компании обращались к брокерам в США и других странах за танками, вертолетами, самолетами и минометами.

Собеседники NYT рассказали, что и Британия, и США финансировали сделки, используя третьи страны и брокеров в тех случаях, когда страны-производители не хотели публично признавать, что они предоставляют оружие Украине.

Издание отмечает, что в январе в Болгарии был расконсервирован военный завод "Терем - Царь Самуил" в городе Костенец, который в советское время производил 122-мм снаряды, однако был закрыт в 1988 году, когда завершилась холодная война. Теперь конвейеры предприятия снова готовы выпускать боеприпасы.

Журналисты сообщают, что на церемонии открытия новой производственной линии в прошлом месяце присутствовали представители посольства США.