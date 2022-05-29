Об этом пишет Sunday Mirror .

Общественные консультации по поводу того, чтобы позволить ритейлерам в маркировке товара вернуться к традиционным британским фунтам, унциям и ярдам, могут начаться уже в ближайшее время.

Таким образом, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стремится избавиться от правил, к которым обязывал страну Евросоюз.

В свое время Лондон долгое время сопротивлялся введению европейских стандартов мер, но в 2000-м совершил переход на обязательную маркировку в граммах и килограммах для товаров розничной торговли.

Сейчас же Британия введет для ритейлеров возможность выбора, в каких мерах маркировка товара. А раньше в Консервативной партии предлагали изменить калибровку бутылок пива и вина с литров на пинты. Правда, такую идею подвергли критике лейбористы, назвав это политикой ностальгии.