Лондон рассматривает возможность вернуться к унциям, фунтам и ярдам вместо европейских стандартов мер
Правительство Великобритании рассматривает возможность разрешить ритейлерам выбирать, в каких мерах указывать вес и другие измерения товара – в европейских или традиционных для страны
Об этом пишет Sunday Mirror .
Общественные консультации по поводу того, чтобы позволить ритейлерам в маркировке товара вернуться к традиционным британским фунтам, унциям и ярдам, могут начаться уже в ближайшее время.
Таким образом, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стремится избавиться от правил, к которым обязывал страну Евросоюз.
В свое время Лондон долгое время сопротивлялся введению европейских стандартов мер, но в 2000-м совершил переход на обязательную маркировку в граммах и килограммах для товаров розничной торговли.
Сейчас же Британия введет для ритейлеров возможность выбора, в каких мерах маркировка товара. А раньше в Консервативной партии предлагали изменить калибровку бутылок пива и вина с литров на пинты. Правда, такую идею подвергли критике лейбористы, назвав это политикой ностальгии.
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