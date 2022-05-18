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Лондон поддерживает идею международного трибунала над Путиным, - глава МИД Британии Трасс

18 мая, 2022 среда
12:06
Мир Лиз Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон поддержит идею международного уголовного трибунала над российским диктатором Владимиром Путиным и его приспешниками

Об этом сообщает The Guardian .

"Мы четко отдаем себе отчет, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом", - сказала Трасс в эфире Times Radio.

Она добавила, что Великобритания направила в Украину экспертов, чтобы помочь собрать доказательства преступлений и показания очевидцев.

"Я разговаривала с украинским правительством об идее трибунала. Мы открыты к идее трибунала, мы сейчас ее рассматриваем, но мы хотим наиболее эффективного способа преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилования, сексуальное насилие, неизбирательное нападение на гражданских лиц. Если трибунал поможет это сделать, то Великобритания, безусловно, рассматривает возможность его поддержки", - заверила Трасс.

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Владимир Путин
Криминал
война с Россией
международный трибунал
режим Путина
воєнні злочини Росії
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