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Лондон должен предоставить Украине до 50 танков, чтобы из них была польза, - экс-глава Генштаба Британии Даннатт

12 января, 2023 четверг
13:40
Мир

Великобритании нужно было бы отправить "до 50" танков Challenger, чтобы "реально изменить ситуацию" в Украине

Об этом сообщает со ссылкой на заявление бывшего главы Генштаба Великобритании, генерала Ричарда Даннатта.

"Кажется, что 12 танков – это слишком символично, и я бы предложил прислать 25 или 30, или даже 50, что имело бы реальные последствия", – сказал он.

По его словам, Украина, скорее всего, увидит "определенную форму наступления" России в конце зимы или начале весны, поэтому дополнительная поддержка со стороны Запада нужна "все больше и больше".

"Если мы решим дать им танки и БМП, они должны быть достаточно сильными, чтобы совершить значительное контрнаступление. Если они смогут это сделать, есть шанс, что они смогут просто нанести решающие удары по россиянам, возможно, даже сломать моральный дух русских солдат", – добавил он.

Даннатт подчеркнул, что конец войны должен наступить на поле боя, и "это то, о чем сейчас идет речь".

"Суть заключается в том, что Запад, Америка, Франция, Британия, Германия должны создать тыл и обеспечить наступательные возможности украинцам, чтобы они могли провести эффективное контрнаступление, сломать волю российской армии и фактически выиграть эту войну", - сказал он.

  • 11 января спикер правительства Великобритании сообщил, что премьер страны Риши Сунак обратился к министру обороны с просьбой "ускорить поддержку Украины, включая предоставление танков ". Британия рассматривает возможность снабжения танков Challenger 2.

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