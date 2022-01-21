"Ломаем так, что мало не покажется": Лукашенко пригрозил Западу из-за возможных санкций против России и Беларуси

Об этом передает Белта .



Лукашенко заявил, что если против России и Беларуси начнут "развертывать армии, ставить на грань выживания разными видами санкций, запугивать и угрожать", то в ответ эти две страны "ломают так, что чуть не сдастся".



"Поэтому с нами не надо связываться. Нас невозможно победить. Не надо нас дергать. Еще раз повторяю, если кто-то не понял: чуть не сдастся. Я не угрожаю, я просто предупреждаю: упаси вас господь", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси .



Кроме того, Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия не хотят войны. По его мнению, это созвучно с позицией руководства России.

Напомним, 17 января Лукашенко обвинил Украину в стягивании "радикалов" к границе. СБУ опровергла это заявление и назвала его "манипуляцией".

18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не исключает ни один из вариантов санкций в отношении Российской Федерации на случай, если она совершит вторжение в Украину.

20 января министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поведение РФ указывает на то, что российская сторона не готова идти на диалог, и заверила, что Россию ожидают серьезные последствия , если она будет продолжать агрессивную политику против Украины.

Также 20 января сообщалось, что спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые снимки скопления российских войск у границ Украины на полигонах в Климовом, Ельном, Клинце и Погоновом.