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"Ломаем так, что мало не покажется": Лукашенко пригрозил Западу из-за возможных санкций против России и Беларуси

21 января, 2022 пятница
16:13
Мир Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если против России или Беларуси со стороны Запада начнется развертывание армий или будут введены санкции, то Запад получит такой ответ, что "мало ли не покажется"

Об этом передает Белта .

Лукашенко заявил, что если против России и Беларуси начнут "развертывать армии, ставить на грань выживания разными видами санкций, запугивать и угрожать", то в ответ эти две страны "ломают так, что чуть не сдастся".

"Поэтому с нами не надо связываться. Нас невозможно победить. Не надо нас дергать. Еще раз повторяю, если кто-то не понял: чуть не сдастся. Я не угрожаю, я просто предупреждаю: упаси вас господь", - сказал самопровозглашенный президент Беларуси .

Кроме того, Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия не хотят войны. По его мнению, это созвучно с позицией руководства России.

  • Напомним, 17 января Лукашенко обвинил Украину в стягивании "радикалов" к границе. СБУ опровергла это заявление и назвала его "манипуляцией".
  • 18 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не исключает ни один из вариантов санкций в отношении Российской Федерации на случай, если она совершит вторжение в Украину.
  • 20 января министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поведение РФ указывает на то, что российская сторона не готова идти на диалог, и заверила, что Россию ожидают серьезные последствия , если она будет продолжать агрессивную политику против Украины.
  • Также 20 января сообщалось, что спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые снимки скопления российских войск у границ Украины на полигонах в Климовом, Ельном, Клинце и Погоновом.

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