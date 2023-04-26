Ломаченко заработает $900 тыс. за бой с абсолютным чемпионом мира, - СМИ
Боксер Василий Ломаченко получит гонорар менее $1 млн - за бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни
Об этом сообщает украинское издание "Чемпион".
По информации источника, Василий Ломаченко заработает $900 тыс. в бою с Девином Хейни.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится 20 мая. Поединок между Ломаченком и Хейни пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.
- 31 марта Василий Ломаченко и Девин Хейни провели первую дуэль взглядов перед сражением.
- 26 апреля стало известно, что украинский медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой Ломаченко против Хэйни.
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