Ломаченко заработает $900 тыс. за бой с абсолютным чемпионом мира, - СМИ

Об этом сообщает украинское издание "Чемпион".

По информации источника, Василий Ломаченко заработает $900 тыс. в бою с Девином Хейни.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится 20 мая. Поединок между Ломаченком и Хейни пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.