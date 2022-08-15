Видео Ломаченко обнародовал в Instagram.

Интервью, которое Лука дает российской службе bbc, датировано мартом. В нем священнослужитель утверждает, что незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ, ПАСЕ с помощью Украины приняла резолюцию, объявляющую террор всем противникам ЛГБТ.

Он также заявляет, что в украинских городах "вместо того чтобы молиться Богу, расклеивают плакаты с матами, поэтому не надо удивляться, когда они будут разрушаться бомбами".

Первую часть интервью Ломаченко опубликовал под названием "Убийство – грех", вторую –

"Если Бог с нами, то какая разница, кто против нас?"

Василий Ломаченко после полномасштабного вторжения РФ остался в Украине и вступил в ряды терробороны в Белгород-Днестровском, Одесской области.

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