Ломаченко выложил поздравление с Днем ВСУ, но снова наткнулся на критику
Боксер Василий Ломаченко обнародовал поздравления с Днем ВСУ, но был подвергнут критике за то, что опубликовал пост на русском языке
Поздравление Ломаченко изложил в Instagram.
Это фото украинских военных с надписью с Днем Вооруженных Сил Украины на русском языке.
"С праздником! Ангела охранника! С Богом!" – написал Ломаченко.
Пользователи приветствовали пост боксера, которого критиковали за отсутствие непосредственного осуждения РФ за полномасштабную агрессию против Украины. В то же время Ломаченко раскритиковали за то, что публикация написана на негосударственном языке.
- 2 декабря Василий Ломаченко показал, как выпекает проскурки в Киево-Печерские лавре на следующий день после того, как против УПЦ МП были введены санкции СНБО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.64
Покупка 39.64Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.94
- Актуальное
- Важное