Поздравление Ломаченко изложил в Instagram.

Это фото украинских военных с надписью с Днем Вооруженных Сил Украины на русском языке.

"С праздником! Ангела охранника! С Богом!" – написал Ломаченко.

Пользователи приветствовали пост боксера, которого критиковали за отсутствие непосредственного осуждения РФ за полномасштабную агрессию против Украины. В то же время Ломаченко раскритиковали за то, что публикация написана на негосударственном языке.

2 декабря Василий Ломаченко показал, как выпекает проскурки в Киево-Печерские лавре на следующий день после того, как против УПЦ МП были введены санкции СНБО.

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