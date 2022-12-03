Ломаченко выложил фотографии в Instagram.

На снимках он в одежде пекаря выпекает проскурки. Фото бывший чемпион мира в трех весовых категориях обнародовал на следующий день после того, как против Украинской православной церкви московского патриархата Советом национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции.

Ломаченко никак не прокомментировал сообщение, лишь выложил эмодзы с православным крестом.

2 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности пророссийских религиозных организаций в Украине и ограничительных мерах по ним.

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