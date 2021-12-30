Ломаченко выдвинул промоутеру категорическое требование по поводу следующего боя
Украинский боксер Василий Ломаченко поставил промоутерской компании Top Rank задачу устроить ему бой за титул абсолютного чемпиона мира с австралийцем Джорджем Камбососом
Об этом сообщает BoxingNews24 .
По словам президента Top Rank Тодда Дюбефа, Василий Ломаченко выразил пожелание, чтобы следующий бой он провел против абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа.
"Ломаченко дал нам ясно понять, что ему нужно бой против Камбососа. Он нам четко сказал, что это тот поединок, на который он настроен. И мы будем пытаться это сделать. Обсуждаем со стороной Камбососа бой в первой половине 2022 года. Лома хочет получить свои титулы обратно", - сказал Дюбеф.
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Джордж Камбосос 28 ноября одолел Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.
Василий Ломаченко 12 декабря победил гонца Ричарда Комми и завоевал интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).
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Напомним, 29 декабря Джордж Камбосос дал согласие провести поединок против Василия Ломаченко.
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