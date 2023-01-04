Ломаченко внесли в Реестр предателей Украины

Об этом сообщает "Рух ЧЕСТНО".

"Основанием для внесения боксера в Реестр стала его публикация в Инстаграм видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата. В своей проповеди Лонгин говорит о том, что "украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа", что есть одним из ключевых нарративов российской пропаганды относительно ряда обысков СБУ в помещениях московского патриархата", - объясняют в ЧЕСТНО.

Ломаченко же в соцсетях призвал подписчиков показать "насколько мы верны Отцу нашему небесному и Матери нашей церкви, настоящие ли мы православные, и верим ли мы вообще по-настоящему в Бога, и насколько мы преданы Ему".

После волны критики Ломаченко сделал еще один пост с ключевым сообщением: "Тот, у кого есть уши, чтобы слушать, пусть слушает. Все имеют уши, но не все имеют уши, чтобы слушать".

"Публичность налагает определенные социальные обязательства и на спортсменов, ведь они являются кумирами наших детей, и влияют на мнение молодого поколения. Трудно поверить, что звезды нашего спорта самостоятельно не в состоянии определить, кто с кем воюет уже почти 9 лет, кто начал войну, кто является государством-террористом. Это уже позиция человека. Распространение фейков российской пропаганды наносит вред нашей стране не меньше, чем ракеты и шахеды", — говорит лидер "Рух ЧЕСТНО" Вита Думанская.

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Среди спортсменов, ранее внесенных в Реестр госпредателей, есть эксфутболист сборной Украины, "Шахтера" и "Баварии" Анатолий Тимощук, который сейчас является тренером питерского "Зенита".

В начале полномасштабного вторжения РФ Василий Ломаченко вступил в ряды терробороны Белгород-Днестровского.

В августе 2022 года Василий Ломаченко опубликовал в Instagram интервью митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки со спорными заявил о войне РФ против Украины.

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против семи представителей УПЦ МП.

После этого Ломаченко поддержал Луку, внесенного в санкционный список.

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