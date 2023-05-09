Об этом Ломаченко рассказал каналу Top Rank Boxing в YouTube.

По его словам, он весной 2022 года отказался от боя за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против тогдашнего его обладателя австралийца Джорджа Камбососа, поскольку после начала войны не думал о боксе.

"Ты ничего не можешь делать, когда война приходит в твою страну и твой дом. Я думаю, что это неправильно. Я просто пытался защищать свою семью, свой дом и нашу страну. Это простое решение для людей, которые любят свою страну, свой дом. .Ты не думаешь о четырех поясах и звании абсолютного чемпиона мира", - рассказал Ломаченко.

Он добавил, что сейчас обеспокоен будущим своих детей.

"Сейчас я начал думать о моей семье и детях. Как все сложится, где и кем они будут, когда вырастут? Теперь это одна из моих целей", - сказал Ломаченко.

После начала полномасштабного вторжения Ломаченко отказался покидать Украину и вступил в ряды Теробороны в Белгород-Днестровском в Одесской области. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях подвергся критике из-за своих высказываний в поддержку УПЦ МП. Несколько месяцев назад он заблокировал доступ к своей странице в Instagram для пользователей из Украины.

Сейчас боксер находится в США, где 20 мая проведет в Лас-Вегасе бой против абсолютного чемпиона мира американца Дэвина Хейни.