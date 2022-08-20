Фото опубликовал Sky Sports.

Василий Ломаченко выбрал для боксерского вечера христианский стиль и надел футболку "ИС ХС NI KA", что дословно означает "Иисус Христос - Победитель".

Усик и Джошуа встретятся 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Украинец будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца. Боксеры также оспорят вакантный пояс журнала The Ring.

В Украине бой можно будет посмотреть в разделе "Спорт" в приложении и на сайте MEGOGO . Также поединок будут транслировать региональные каналы Общественного вещания и 2+2. Поединок между Усиком и Джошуа стартует в 00:56.

Эспрессо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя .

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