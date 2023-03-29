Ломаченко узнал окончательную дату и место боя против абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает инсайдер Майкл Бенсон.

По информации источника, бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится 20 мая.

Поединок между Василием Ломаченко и Девином Хейни пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.