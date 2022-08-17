Об этом сообщил инсайдер Майкл Коппинджер в twitter .

По его информации, Ломаченко встретится с Ортисом в конце октября в США в легком весе (до 61,2 кг). Он добавил, что этот поединок рассматривается украинцем как промежуточный, а его главной целью остается бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Все титулы владеет американец Девин Хейни, который будет защищать их 15 октября в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

Ломаченко после полномасштабного вторжения РФ остался в Украине и вступил в ряды терробороны в Белгород-Днестровском, Одесской области. Поэтому у него сорвался бой за титул абсолютного чемпиона мира против Камбососа.

В последний раз 34-летний Василий Ломаченко боксировал в декабре 2021 года и победил Ричарда Комми из Ганы. В общей сложности на его счету 16 побед и 2 поражения.

26-летний Джемейн Ортис выиграл 16 поединков и 1 свел вничью. У американца нет ни одного поражения.

17 августа Василий Ломаченко прилетел в США готовиться к следующему бою.

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