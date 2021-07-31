Ломаченко узнал имя следующего соперника

Об этом сообщает инсайдер Дэн Рафал в twitter.

По его информации, бывший чемпион мира в трех категориях может провести следующий поединок против Ричарда Комми из Ганы, который владел титулом IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг).

Ожидается, что бой состоится 11 декабря в Нью-Йорке.

В декабре 2019 года звание чемпиона мира у Ричарда Комми отобрал американец Теофимо Лопес, который в прошлом году нанес поражение Василию Ломаченко.

Украинец в июне 2021 года успешно вернулся на ринг и победил техническим нокаутом японца Масайоши Накатани.

29 июля сообщалось, что Василий Ломаченко должен провести следующий поединок 11 декабря .

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