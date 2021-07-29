Ломаченко узнал дату следующего боя
Украинский боксер Василий Ломаченко должен провести следующий поединок 11 декабря
Об этом заявил инсайдер Дэн Рафал, сообщает WBN .
По его словам, промоутер бывшего чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Боб Арум планирует возвращение Василия Ломаченко на ринг 11 декабря. Ожидается, что поединок состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
С кем будет драться Ломаченко, пока неизвестно.
В своем предыдущем бою украинец 27 июня победил японца Масайоши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.
- Напомним, 28 июля Василий Ломаченко стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет американец Теофимо Лопес
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