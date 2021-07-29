Ломаченко узнал дату следующего боя

Об этом заявил инсайдер Дэн Рафал, сообщает WBN .

По его словам, промоутер бывшего чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Боб Арум планирует возвращение Василия Ломаченко на ринг 11 декабря. Ожидается, что поединок состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

С кем будет драться Ломаченко, пока неизвестно.

В своем предыдущем бою украинец 27 июня победил японца Масайоши Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.