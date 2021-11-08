Ломаченко удивил кардинальным изменением имиджа перед следующим боем. Видео

Видео распространили в Instagram-аккаунте lomus_official.



Украинский боксер Василий Ломаченко готовится к предстоящей схватке и уже три недели находится в США.



На одной из тренировок Ломаченко предстал перед фанами в новом образе. Украинец серьезно изменил имидж - боец потерял свою привычную прическу и постригся налысо.



Бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми состоится 11 декабря. Поединок пройдет в "Мэдисон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорке, США. Транслятором выступит ESPN.



В октябре 2020 года Лопес нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).



После этого украинец провел только один бой. В июне 2021 года Василий Ломаченко победил японца Масаоши Накатани техническим нокаутом в 9-м раунде



Ричард Комми также встречался с Теофимо Лопесом. В декабре 2019 года ганец проиграл американцу нокаутом. В феврале этого года Комми досрочно победил доминиканца Джексона Маринеса - это его последний бой.

Напомним, 1 ноября промоутерская компания Top Rank официально анонсировала бой Василия Ломаченко против Ричарда Комми.

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