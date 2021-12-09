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Ломаченко станет обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира

9 декабря, 2021 четверг
09:28
Спорт

Украинский боксер Василий Ломаченко получит статус обязательного претендента на поединок с австралийцем Джорджем Камбососом

Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, сообщает vRINGe.com.

По его словам, WBO (Всемирная боксерская организация) планирует сделать Ломаченко обязательным претендентом на свой титул, которым владеет абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) Камбосос.

"Нам намекнули, что в WBO собираются сделать Ломаченко обязательным претендентом для Камбососа. Если пандемия отступит, то мы бы с удовольствием отправились в Австралию на бой с ним. У меня есть опыт организации поединков там. Брисбен, Сидней или Мельбурн - неважно. Это отличное место для боксерских поединков", - сказал Арум.

Он добавил, что не считает Джорджа Камбососа бойцом и убежден, что он победил Теофимо Лопеса только из-за проблем со здоровьем американца, который во время подготовки к поединку переболел коронавирусом.

"Сейчас моя задача помочь Ломаченко вернуть титулы. И я знаю, как сделать бой с Камбососом. Я, кстати, до сих пор не считаю Камбососа топовым бойцом. Реально не считаю. Да, он побил Лопеса. Но какого Лопеса? Теофимо должен был быть не в ринга, а в госпитале", - убежден Арум.

Камбосос 28 ноября победил Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.

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Бокс
Теофимо Лопес
Джордж Камбосос
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