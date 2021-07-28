Ломаченко стал обязательным претендентом на бой с Лопесом

Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской организации.

В новом рейтинге WBO в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко, благодаря июньской победе над японцем Масайоши Накатани, поднялся на первое место. Таким образом, он стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Теофимо Лопес.

На высокой позиции в рейтинге WBO находится и другой украинский боксер - Денис Беринчик, который идет третьим.

В октябре 2020 Ломаченко проиграл Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO и лишился звания чемпиона мира.

10 июля стало известно, что Теофимо Лопес хочет отказаться от поединка с Джорджем Камбососом ради реванша с Василием Ломаченко.

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