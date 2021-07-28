Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Ломаченко стал обязательным претендентом на бой с Лопесом

Ломаченко стал обязательным претендентом на бой с Лопесом

28 июля, 2021 среда
10:01
Спорт

Украинский боксер Василий Ломаченко стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет американец Теофимо Лопес

Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской организации.

В новом рейтинге WBO в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко, благодаря июньской победе над японцем Масайоши Накатани, поднялся на первое место. Таким образом, он стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Теофимо Лопес.

На высокой позиции в рейтинге WBO находится и другой украинский боксер - Денис Беринчик, который идет третьим.

В октябре 2020 Ломаченко проиграл Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBO и лишился звания чемпиона мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb



 
Бокс
Теофимо Лопес
Читайте также:
Олександр Усик
26 июля, 2021 понедельник
Спарринг-партнер Джошуа назвал слабое место Усика
Александр Усик
27 июля, 2021 вторник
Британский чемпион предупредил Джошуа и Фьюри об опасном качестве Усика
Княжицький
26 июля, 2021 понедельник
Зеленский дал команду преследовать Жеваго с целью забрать телеканал Эспрессо, - Княжицкий
Киев
+21
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.79
    Покупка 26.79
    Продажа 27.02
  • EUR
    Покупка 31.56
    Продажа 31.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
28 июля
09:57
Люксембург открыл границы для украинских туристов
09:47
После взрыва в немецком Леверкузене число погибших возросло до двух, более 30 раненых
09:43
В Украине из-за непогоды были обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях
09:30
Владислав Кулач
"Динамо" подпишет контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Украины
09:25
Курс валют: доллар и евро продолжают дешеветь
09:17
Дональд Туск
В Польше оппозиционная "Гражданская платформа" удвоила свой рейтинг после возвращения Туска
09:01
Олимпиада-2020: Определилась соперница Свитолиной в полуфинале, неудачница покинула корт на коляске
08:55
В США конгрессмены заслушали первых свидетелей по штурму Капитолия в январе
08:52
Мендель
Мендель, Зеленский и "лисапет"
08:46
За полгода Польша отказала во въезде более 10 тыс. украинцам
08:45
covid-19
В Украине в течение суток зарегистрировано 717 новых случаев COVID-19, умерли 15 пациентов
08:35
Джошуа решился на отчаянный шаг ради боя с Фьюри
08:31
Green Grey
"Мавчики дочимчикувалися". Как Green Grey обижались на "агрессивное наступление" украинского языка
08:30
Гитанас Науседа
Литва пока не будет вводить чрезвычайное положение на белорусской границе, - Науседа
08:05
Украинского дзюдоиста дисквалифицировали на Олимпиаде-2020
08:02
За прошедшие сутки оккупанты в зоне ООС применили запрещены минометы и противотанковое оружие и продолжили обстрелы после полуночи
07:55
Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
07:40
"Экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами - и ни с чем больше": Байден заявил, что Путин "по-настоящему в сложном положении"
07:19
Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады-2020
07:00
Константин Москалец: Место встречи не изменить
2021, вторник
27 июля
23:01
Люксембург открывается для путешествий украинцев
22:42
Пожар на Хортице: вероятно, речь идет об умышленном поджоге - директор заповедника
22:27
ВОЗ предлагает ужесточить законодательство по регулированию обращения электронных сигарет
22:03
Коронавирус: в Киеве умер первый пациент с штаммом "Дельта"
21:54
Верховный суд Чехии отменил обязательное ношение масок в стране
21:40
Офис генпрокурора
Мамедова не могут сейчас уволить из дисциплинарного производства, - ОГПУ
21:26
В Киеве 28 июля ограничат движение из-за празднования Дня Крещения Руси-Украины
21:02
Алексей Резников
Законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях Рада может рассмотреть осенью, - Резников
20:44
Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram будут закрытыми по умолчанию
20:35
Иван Баканов
Баканов уволил начальника внутренней безопасности СБУ
20:18
Коронавирус: с 28 июля жители ОРДЛО смогут вакцинироваться на КПВВ "Станица Луганская"
20:03
Украина и еще 4 страны продлили санкции против России по Крыму
19:52
В одесском отеле произошло массовое отравление детей
19:50
Сергей Никифоров
Часть решений по отставкам в СБУ связана с реформой ведомства, - Никифоров
19:30
ОПУ
"Из-за некорректной позиции по языковому закону": в ОП объяснили, почему убрали группу Green Grey с концерта на День Независимости
19:23
Эрлинг Холланд
Надеюсь, что это слухи, - Холланд отреагировал на интерес Абрамовича
19:08
ЦИК зарегистрировала "слугу" Швачко народным депутатом
19:02
Инфографика
Элина Свитолина
Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 28 июля
18:54
За год режима прекращения огня зафиксировано вдвое меньше обстрелов и погибших, - Никифоров
18:51
Стало известно, сколько будет зарабатывать в "Минае" скандальный футболист Селезнев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV