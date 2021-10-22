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Ломаченко стал главным претендентом на бой за титул WBC

22 октября, 2021 пятница
12:22
Спорт

Украинский боксер Василий Ломаченко занимает первое место в новом рейтинге WBC

Об этом сообщает официальный сайт Всемирного боксерского совета.

В новом рейтинге WBC Василий Ломаченко занимает первое место среди боксеров легкого веса (до 61,2 кг). Несмотря на это, организация пока не назначает украинца обязательным претендентом на один из своих титулов.

"Франчайзинговым" чемпионом организации является американец Теофимо Лопес, а "регулярным" - другой боксер из США, Девин Хейни.

В октябре 2020 года Лопес нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и лишил его титулов WBC, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

27 ноября Теофимо Лопес должен провести первую защиту титулов, которые он отобрал у украинца, в поединке против австралийца Джорджа Камбососа.

Василий Ломаченко 11 декабря встретится с экс-чемпионом мира по версии IBF Ричардом Комми из Ганы.

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Бокс
Девин Хейни
Теофимо Лопес
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