Ломаченко сообщил, собирается ли вернуться в Украину после боя с Ортисом
Украинский легковес Василий Ломаченко рассказал, что планирует вернуться в Украину после боя с Джемейном Ортисом
Об этом сообщает Top Rank Boxing.
"Я сфокусирован на своей работе, на своем боксе. Ты не можешь перестать думать о своей стране, это всегда в твоей голове, но сейчас я сосредоточен, потому что должен быть таким, ведь я - спортсмен. Конечно, после боя я вернусь в Украину, чтобы поддерживать нашу страну", - сказал Василий Ломаченко.
Бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке.
В последний раз украинец боксировал в декабре 2021 года и победил по очкам Ричарда Комми из Ганы.
- 26 октября Василий Ломаченко заявил, что выбрал в соперники малоизвестного американца Джемейна Ортиса, из-за годового перерыва в карьере.
- Также украинский боксер заявил, что в 2023 году хочет встретиться с американцами Девином Хейни и Джервонтой Дэвисом.
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