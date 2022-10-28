Об этом сообщает Top Rank Boxing.

"Я сфокусирован на своей работе, на своем боксе. Ты не можешь перестать думать о своей стране, это всегда в твоей голове, но сейчас я сосредоточен, потому что должен быть таким, ведь я - спортсмен. Конечно, после боя я вернусь в Украину, чтобы поддерживать нашу страну", - сказал Василий Ломаченко.

Бой Ломаченко – Ортис состоится 29 октября в Нью-Йорке.

В последний раз украинец боксировал в декабре 2021 года и победил по очкам Ричарда Комми из Ганы.

26 октября Василий Ломаченко заявил, что выбрал в соперники малоизвестного американца Джемейна Ортиса, из-за годового перерыва в карьере.

Также украинский боксер заявил, что в 2023 году хочет встретиться с американцами Девином Хейни и Джервонтой Дэвисом.

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