Ломаченко согласился на ключевое требование абсолютного чемпиона о бое

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

По его информации, Ломаченко принял все условия абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), главным из которых было проведение реванша, в случае поражения Камбососа в первом поединке.

"Источники сообщают, что Василий Ломаченко принял все условия соглашения относительно потенциального боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом. Это соглашение включает пункт о матче-реванше, если Камбосос проиграет. Согласно источникам, Джордж еще не дал своего согласия. Если Камбосос встретится с Ломаченко, то бой будет транслировать ESPN", - написал Коппинджер.

Джордж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).

Василий Ломаченко является обладателем интерконтинентального пояса WBO и бывшим чемпионом WBC, WBO и WBA.

15 февраля стало известно, что Джордж Камбосос проведет защиту своих титулов 5 июня в Мельбурне.

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