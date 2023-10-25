Ломаченко собираются организовать бой за возвращение титула чемпиона мира

Об этом сообщает LuckyPunch .

"Мы хотели, чтобы Лома провел бой в декабре. Но он захотел взять отпуск до конца года. Сразу, когда он завершится, возможно, в феврале мы сделаем ему большой бой", - сказал Боб Арум.

По словам промоутера, речь идет о бое против австралийца Джорджа Камбососа за титул чемпиона мира по версии IBF (Международной боксерской федерации).

"Да. Все верно. Василий может вернуть себе титул. Если он победит Камбососа, мы сделаем ему бои с другими топами его веса и, возможно, с Шакуром Стивенсоном", - сказал Боб Арум.

Поражение Ломаченко от Хейни и отказ сразиться за титул WBC

Ломаченко 21 мая в Лас-Вегасе проиграл Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе единогласным решением судей. Для 35-летнего боксера из Украины это поражение стало третьим в карьере. Он не согласился с проигрышем и потребовал у американца реванша.

2 августа WBC объявила обладателя титула в легком весе Дэвина Хейни "чемпионом в отпуске", поскольку американец решил провести следующий бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) против соотечественника Реджиса Прогрейса.

WBC планировала санкционировать бой за вакантный пояс между обязательным соискателем Шакуром Стивенсоном и лидером рейтинга Василием Ломаченко. Однако украинец отказался выходить на ринг в 2023 году.

13 октября президент WBO Франциско Валькарсель рассказал, что получил информацию, что Василий Ломаченко собирается завершить карьеру.