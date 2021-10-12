Ломаченко сделал громкое заявление о реванше с Лопесом

Об этом он заявил в интервью Matchroom Boxing, сообщает Xsport.

По словам Ломаченко, пока в легком весе (до 61,2 кг) его не интересуют бои с новыми звездами из США - Райаном Гарсией, Джервонтою Дэвисом и Девином Хейни, поскольку он нацелен только на реванш с Теофимо Лопесом и уверен, что победит во втором поединке.

"Сейчас меня интересует только одно имя - это Теофимо. Только одно имя. Второй бой будет совсем другим. Потому что я очень мотивирован. Я хочу быть лучше. Продемонстрировать, что я сейчас могу показать в боксе", - сказал Ломаченко.

Вместе с тем он отметил, что не понимает, на какой стадии находятся переговоры о реванше, поскольку Лопес делает диаметрально противоположные заявления про второй бой.

"Я хочу реванша, но ты никогда не знаешь, что происходит в голове Теофимо Лопеса и его отца. Потому что сегодня он говорит да, а завтра - нет, а послезавтра - опять да. Поэтому нам сложно понять, где мы находимся сейчас. Мы ждем его боя с Камбососом. Конечно же, я также жду моего следующего боя. И после этого мы будем говорить, тогда мы поймем, как мы можем организовать реванш ", - сказал Ломаченко.

В октябре 2020 года Лопес нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

В ноябре Теофимо Лопес должен провести первую защиту титулов, которые он отобрал у украинца, в поединке против австралийца Джорджа Камбососа.

Василий Ломаченко 11 декабря встретится с экс-чемпионом мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.

Напомним, 6 октября Василий Ломаченко согласовал условия контракта на поединок с Ричардом Комми, который состоится 11 декабря в Нью-Йорке .

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