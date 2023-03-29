Ломаченко сделал амбициозное заявление перед боем за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Boxing Scene.

"Моя цель – стать абсолютным чемпионом мира в легком весе, а Дэвин Хейни – человек с поясами. Уважаю его боксерский IQ и рад этому вызову", - сказал Василий Ломаченко.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится 20 мая. Поединок между Ломаченко и Хейни пройдет на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.