Ломаченко сделал абсолютному чемпиону официальное предложение о бое

Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас в интервью каналу FightHype.

По его словам, промоутеры Ломаченко сделали официальное предложение Камбососу, владеющему всеми четырьмя титулами в легком весе (до 61,2 кг).

"Продолжаются переговоры. Top Rank общается с Лу Ди Беллой, который является промоутером Камбососа", - сказал Климас.

Он добавил, что если с австралийцем договориться не удастся, Ломаченко будет сложно найти соперника среди лидеров дивизиона.

"Есть несколько имен, но наверняка команда Джорджа захочет провести поединок с Дэвином Хейни. Я бы сказал, что это реальный вариант. Райан Гарсия уже имеет бой. Думаю, у Джервонты Дэвиса также назначен поединок", – отметил Климас.

Джордж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).

Девин Хейни является "обычным" чемпионом WBC и настаивает, что без его титула австралиец не может считаться полноправным абсолютным чемпионом.

С американцем за право подраться с Джорджем Камбососом спорит бывший лидер легкого дивизиона – Василий Ломаченко.

Напомним, 2 февраля Джордж Камбосос заявил, что проведет следующий поединок против Василия Ломаченко или американца Дэвина Хейни.

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