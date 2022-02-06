Ломаченко сделал абсолютному чемпиону официальное предложение о бое
Промоутерская компания украинского боксера Василия Ломаченко Top Rank начала переговоры о поединке с абсолютным чемпионом мира австралийцем Джорджем Камбососом
Об этом заявил менеджер украинца Эгис Климас в интервью каналу FightHype.
По его словам, промоутеры Ломаченко сделали официальное предложение Камбососу, владеющему всеми четырьмя титулами в легком весе (до 61,2 кг).
"Продолжаются переговоры. Top Rank общается с Лу Ди Беллой, который является промоутером Камбососа", - сказал Климас.
Он добавил, что если с австралийцем договориться не удастся, Ломаченко будет сложно найти соперника среди лидеров дивизиона.
"Есть несколько имен, но наверняка команда Джорджа захочет провести поединок с Дэвином Хейни. Я бы сказал, что это реальный вариант. Райан Гарсия уже имеет бой. Думаю, у Джервонты Дэвиса также назначен поединок", – отметил Климас.
Джордж Камбосос владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).
Девин Хейни является "обычным" чемпионом WBC и настаивает, что без его титула австралиец не может считаться полноправным абсолютным чемпионом.
С американцем за право подраться с Джорджем Камбососом спорит бывший лидер легкого дивизиона – Василий Ломаченко.
-
Напомним, 2 февраля Джордж Камбосос заявил, что проведет следующий поединок против Василия Ломаченко или американца Дэвина Хейни.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.96
Покупка 27.96Продажа 28.27
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.39
- Актуальное
- Важное