Ломаченко решил покинуть Украину

Об этом менеджер боксера Эгис Климас рассказал в интервью YouTube-каналу Olamsport .

"Василий Ломаченко возвращается и уезжает в Америку уже на этой неделе. Будем готовиться. Соперник пока неизвестен. Будем больше официально объявлять в тот момент, когда он будет в Америке на этой неделе", – сказал Климас.

Василий Ломаченко после полномасштабного вторжения РФ остался в Украине и вступил в ряды терробороны в Белгород-Днестровском, Одесской области. Из-за этого у него сорвался бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против австралийца Джорджа Камбососа.

В последний раз Ломаченко боксировал в декабре 2021 года и победил Ричарда Комми из Ганы.

9 июля промоутер Эдди Хирн заявил, что Василий Ломаченко встретится с победителем боя между американцем Девином Хейни и австралийцем Джорджем Камбососом.

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