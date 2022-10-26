Ломаченко рассказал, с кем хочет сразиться после победы над Ортисом
Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что в 2023 году хочет встретиться с американцами Девином Хейни и Джервонтой Дэвисом
Об этом Ломаченко заявил в интервью Yahoo! Спорт.
По словам украинца, его главной целью является бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) Девином Хейни.
"Конечно, соперником номер один для меня является Девин Хейни, потому что сейчас ему принадлежат все четыре пояса", - сказал Ломаченко.
В то же время он добавил, что интереснее всего боксировать было бы с другим американцем - Джервонтой Дэвисом.
"Если смотреть на боксерские стили, самым интересным было бы сражение с Джервонтой Дэвисом. Он предложит интересный бой. Джервонта - агрессивный боец, он нацелен на правильный удар. Он только атакует, тогда как другие бойцы используют другую стратегию, пытаются защищаться и контратаковать", - объяснил Ломаченко, который 29 октября в Нью-Йорке направится на ринг в бою с Джемейном Ортисом из США.
Джервонта Дэвис владеет титулом "регулярного" чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
Все четыре главных пояса в легком весе – WBA, WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации) принадлежат Девину Хейни.
- 26 октября Василий Ломаченко заявил , что выбрал в соперники малоизвестного американца Демейна Ортиса, из-за годового перерыва в карьере.
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