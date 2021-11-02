Ломаченко рассказал, чего ждет в бою против экс-чемпиона мира

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях, он не намерен недооценивать Комми.

"Всегда приятно боксировать в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Здесь произошло много замечательных событий моей карьеры. Ричард Комми - бывший чемпион и соперник, которого я не собираюсь недооценивать. Жду увидеть "лучшую версию" Комми. Поверьте, я готов. ко всему, что он мне предложит", - сказал Ломаченко, который встретится с гонцом 11 декабря в США.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) и потерял титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

После этого в июне 2021 года Василий Ломаченко победил японца Масаоши Накатани техническим нокаутом в 9-м раунде.

Ричард Комми также сражался с Теофимо Лопесом и в декабре 2019 года проиграл ему нокаутом и потерял титул IBF (Международной боксерской федерации). В феврале 2021 года ганец в своем последнем бою досрочно победил доминиканца Джексона Маринеса.