Ломаченко проведет бой за звание абсолютного чемпиона с победителем поединка Камбосос – Хейни, – промоутер

Об этом заявил промоутер боксера из США Эдди Хирн, сообщает vRINGe.com .

По его словам, сначала абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) Джордж Камбосос встретится с Дэвином Хейни, а затем победитель их боя выйдет на Василия Ломаченко, который ближайшим статусом получит статус обязательного претендента на титул WBO (Всемирной боксерской) организации).

"Промоутер украинца Боб Арум добьется, чтобы сделать Лома обязательным претендентом Камбососа. Это значит, что рано или поздно у Василия будет титульный бой. Но считаю, что первым все же состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Хейни и Камбососом ", – сказал Хирн.

Он выразил убеждение, что в таких условиях австралиец выберет бой с американцем, владеющим титулом "регулярного" чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета), чтобы окончательно снять вопрос, можно ли его считать полноценным абсолютным чемпионом.

"Думаю, решение Арума пойти по пути WBO нам на руку. Камбосос сейчас имеет простой выбор — бой за абсолют из Хейни или защиту против Ломаченко. Не сомневаюсь, что победитель боя Камбосос - Хейни даст бой Василию. Но бой за абсолютное чемпионство всегда должно быть приоритетным", - убежден Хирн.

Василий Ломаченко 12 декабря победил гонца Ричарда Комми по очкам и завоевал интерконтинентальный титул WBO.

Джордж Камбосос 28 ноября одолел американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.